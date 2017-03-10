ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Госавтоинспекторы призывают железногорцев быть осторожнее на дорогах



Дорожные полицейские предупреждают водителей о необходимости соблюдать предельную осторожность в связи со сложными погодными условиями.

Первые весенние дни принесли с собой и первые оттепели. Перепады температур приводят к гололеду на проезжей части.

В связи с этим, автополицейские обращаются к водителям с просьбой: особенно следить за скоростным режимом, не маневрировать и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дороге, а также выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников ДПС.

В интересах собственной безопасности Госавтоинспекция рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

В этот сложный период всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно бдительными и осторожными. Особое внимание водителям необходимо обратить при проезде мест массового нахождения людей.

По информации ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск