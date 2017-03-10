СЭКОНОМИТЬ НА ЖИЛЬЕ
Железногорскую стройплощадку будущего дома класса эконом посетил замминистра строительства края
Визит заместителя министра строительства и ЖКХ Красноярского края Сергея Козупицы в Железногорск прошел в рамках выездного совещания по контролю за ходом строительства эконом-жилья. На площадке, где должен появиться дом на 500 квартир (пр. Ленинградский, 26Г), собрались представители местной администрации, застройщик и будущие владельцы квартир.
На встрече отметили, что работа на площадке идет согласно графику. Многоподъездный дом должны сдать в декабре 2017 года. На сегодня первые два подъезда 10-этажки уже построены.
Сергей Козупица и застройщик предложили будущим дольщикам высказать предложения и пожелания относительно дизайна, облика прилегающей территории и чаще встречаться на таких выездных совещаниях. Кроме того, гражданам порекомендовали создать сообщество в социальных сетях, чтобы ежедневно обсуждать вопросы, связанные с ходом строительства и держать его на контроле.
Дом эконом класса в Железногорске возводится в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Стоимость квадратного метра в нем ниже рыночной - 35 тысяч рублей. Она сохранится до 31 декабря 2017 года. Если к этому сроку останутся свободные квартиры, их реализуют уже по рыночной цене - 39 тысяч рублей за квадрат.
С января 2018 года федеральная программа закрывается. Но поскольку доступное жилье крайне востребовано у населения, краевые власти планируют сделать программу «Жилье для российской семьи» региональной.
фото ГиГ
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