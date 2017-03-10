БОЛЕВАЯ ТОЧКА

В Красноярском крае только в феврале совершить самоубийство пытались пять малолетних участников «групп смерти»

Такая информация прозвучала на круглом столе, посвященном проблеме подростковых суицидов. Как сообщили в следственном комитете, в феврале покончить с собой пытались 5 подростков. Все состояли в «группах смерти», где подростков подталкивают к самоубийству. Сейчас возбуждено уже три уголовных дела по факту доведения до самоубийства. Одно сообщение приобщено к материалам дела, 5 проверяют.

В прокуратуре, тем временем, инициируют закрытие страниц «групп смерти». Информацию о них удалось получить от тех подростков, чье самоубийство удалось предотвратить. Доступ на страницы был свободным. У одной из них на 1 марта было 600 подписчиков.

Источник: медиа-портал “Столица 24”