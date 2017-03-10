ТВОЙ ГОЛОС ВАЖЕН!

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На сайте Администрации ЗАТО Железногорск продолжается голосование среди территорий, которые будут благоустроены в 2017 году

Девять площадок были выбраны на основе предложений граждан.

В настоящее время лидирует территория, прилегающая к ДК "Старт" поселка Подгорный: за благоустройство площади проголосовали 872 человек. Ремонт у торгового дома «Михайловский», Центра досуга и ДЮСШ «Юность» поддержали 795 человек. На третьем месте по числу голосов площадка между зданием Станции юных техников и городским озером - 308 человек.



Напомним, в 2017 году на территории Красноярского края реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого будут осуществляться работы по благоустройству территории общего пользования, наиболее посещаемой жителями. На эти цели из бюджета будет выделено около 17 млн рублей.

На сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск продолжается голосование среди территорий, которые будут благоустроены в 2017 году. Девять площадок были выбраны на основе предложений граждан. Можно выбрать один из девяти вариантов, а также предложить свой проект.

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