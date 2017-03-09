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МАКАРСКИЙ В ГЛАВНОЙ РОЛИ

09.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 55 | Автор: Галина Процкая

МАКАРСКИЙ В ГЛАВНОЙ РОЛИ

В Березовском районе Красноярского края сняли мелодраму "Нелюбовь" с Антоном Макарским в одной из главных ролей

В преддверии 8 марта на интернет-канале кинокомпании "Форс Групп" состоялась премьера мелодрамы "Нелюбовь", которая была снята в Берёзовском районе Красноярского края без бюджета и господдержки.

Уже сейчас этот фильм привлёк внимание десятков тысяч россиян и продолжает набирать обороты в Интернете. Ъ

Съемки фильма проводила красноярская кинокомпания «Атмосфера». Весь постпродакшен, в том числе и написание музыки для фильма, осуществлялся в Москве. Помогли друзья-коллеги режиссёра и автора сценария фильма (Яны Романенко) — кинокомпания «Форс Групп продакшен студия».

Главные роли в мелодраме «Нелюбовь» исполнили актёры красноярских театров - Сергей Даниленко, Людмила Михненкова, Максим Сарпов, Анна Киреева, Ирина Иванова, Татьяна Танких и другие, а также новосибирские актёры - Анастасия Александрова, Олег Захаров, Евгений Бочкарёв.

Одну из ключевых ролей в фильме сыграл знаменитый российский актёр Антон Макарский. Саундтрек к фильму подарила Лолита Милявская.

Наряду с профессиональными артистами в фильме сыграли и простые жители Красноярска, Сосновоборска, Зеленогорска и посёлка Берёзовка, в котором снималось кино. Посмотреть фильм "Нелюбовь" можно в свободном доступе в Интернете уже сейчас на канале Форс групп. 

Источник: © Медиа-портал “Столица 24”



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