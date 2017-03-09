ПО ЗАЯЧЬИМ ТРОПАМ
09.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 5 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске прошел легкоатлетический забег
Организаторы этого весеннего спортивного мероприятия, посвященного 8 марта, назвали забег «сНежный Заяц».
Участникам предложили дистанции 7,7 и 15,4 км, а также была предусмотрена дистанция 1 км для самых юных бегунов.
Трассу проложили в лесу, южнее проспекта Ленинградский. Старт и финиш организовали возле дома №7 по улице Царевского.
Бегуны преодолели большие сугробы, узкие лесные тропинки, а также несколько участков с мокрым, рыхлым снегом. Каждый из участников забега на финише получил сувенир с символикой пробега.
Вот что написала в соцсетях железногорка Елена Анастасиади:
Прекрасный день! Отличный забег - "Снежный заяц". Это совершенно новый старт в Железногорске. Мы с мужем выступили семейно на дистанции 15,4 км. На первом круге он по-спринтерски меня обогнал, а на втором круге я неожиданно опередила его. Рыхлый снег усложнял трассу, и пришлось изрядно попотеть. Всю дорогу я пыталась догнать будущих победительницу и серебряную призершу забега, но тщетно. Я даже скинула куртку, настолько было жарко. Девушки словно включили космическую скорость и планомерно удалялись от меня. На финише нас ждали пироги и чай, а всем девушкам Снежный заяц Паша подарил цветочки. В итоге у меня 3 место в абсолюте. Ура! День удался на славу!
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Фото группы вКонтакте Федерации Бега Железногорска
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Остановлены поставки газа украинским производителям удобрений Украинский газотранспортный оператор «Укртрансгаз» из-за долгов перестал поставлять газ трем химическим заводам Дмитрия Фирташа, тем самым почти полностью остановив производство азотных удобрений в стране.
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