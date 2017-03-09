ПАСПОРТ К ЖЕНСКОМУ ДНЮ
09.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 19 | Автор: Галина Процкая
Накануне в рамках акции «8 марта – в каждый дом» в МФЦ состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации юным жительницам Железногорска
Первые паспорта девушкам, достигшим 14-летнего возраста, вручил начальник МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск Михаил Кеуш. Руководитель Управления обратился к горожанкам с напутствующими словами, рассказал о правах и обязанностях, которые накладывает получение самого главного документа на его обладателя.
Михаил Кеуш пожелал представительницам прекрасной половины человечества соблюдать закон и достойно нести звание гражданина Российской Федерации.
Также полицейские подарили девушкам веты и сладкие подарки.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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17 марта 2011 | Раздел: Cобытия••• В Железногорске стало хорошей традицией торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации ребятам, достигшим 14-летнего возраста.
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8 марта 2017 года на Украине, возможно, в последний раз официально на государственном уровне отметили Международный женский день.
Киев вынужден был смириться с азотозависимостью от России
Остановлены поставки газа украинским производителям удобрений Украинский газотранспортный оператор «Укртрансгаз» из-за долгов перестал поставлять газ трем химическим заводам Дмитрия Фирташа, тем самым почти полностью остановив производство азотных удобрений в стране.
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