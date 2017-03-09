ПАСПОРТ К ЖЕНСКОМУ ДНЮ

Накануне в рамках акции «8 марта – в каждый дом» в МФЦ состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации юным жительницам Железногорска



Первые паспорта девушкам, достигшим 14-летнего возраста, вручил начальник МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск Михаил Кеуш. Руководитель Управления обратился к горожанкам с напутствующими словами, рассказал о правах и обязанностях, которые накладывает получение самого главного документа на его обладателя.

Михаил Кеуш пожелал представительницам прекрасной половины человечества соблюдать закон и достойно нести звание гражданина Российской Федерации.

Также полицейские подарили девушкам веты и сладкие подарки.



По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск