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09.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 19 | Автор: Галина Процкая

ПАСПОРТ К ЖЕНСКОМУ ДНЮ

Накануне в рамках акции «8 марта – в каждый дом» в МФЦ состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации юным жительницам Железногорска

Первые паспорта девушкам, достигшим 14-летнего возраста, вручил начальник МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск Михаил Кеуш. Руководитель Управления обратился к горожанкам с напутствующими словами, рассказал о правах и обязанностях, которые накладывает получение самого главного документа на его обладателя. 

Михаил Кеуш пожелал представительницам прекрасной половины человечества соблюдать закон и достойно нести звание гражданина Российской Федерации.
Также полицейские подарили девушкам веты и сладкие подарки.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



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