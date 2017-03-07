В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ОКСАНА ГРИГОРЬЕВА
07.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 22 | Автор: Татьяна Фирсова
Смотрите в четверг, 9 марта, на «Свежем телевидении» и слушайте по городскому радио программу «Открытая студия»
Очередная годовщина со дня рождения, фестиваль невест и сюрпризы для горожан. Об этом и многом другом пойдет разговор с директором Центра железногорского Центра Досуга Оксаной Григорьевой.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в понедельник, 9 марта, в 12.30.
Для пользователей интернета - он-лайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в это же время. На радио программа прозвучит в записи в 13,20. Ждем ваших вопросов по телефону - 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
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