ЕГЭ НА СТАРТЕ
Утверждено расписание проведения государственных экзаменов в 2017 году
Утверждено расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году.
Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая 2017 года по 1 июля. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.
Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период – с 5 по 16 сентября.
ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.
Как и в прошлом году, в 2017 году в расписании, наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Ответственность за крушение лайнера президента Польши Леха Качиньского под Смоленском несет Россия — такое заявление сделал глава польского оборонного ведомства Антони Мачеревич в интервью Rzeczpospolita.
Помилованная Путиным, «стоимость» допингового скандала в РФ и другие события дня
Путин помиловал осуждённую за СМС в Грузию Во вторник, 7 марта, жительница Сочи Оксана Севастиди, приговоренная к 7 годам за sms-сообщение в Грузию о передвижении военной техники, была помилована указом…
Грузовики заблокировали трассу «Киев-Одесса»
Водители грузовиков заблокировали трассу Киев-Одесса. Движение прекращено в обе стороны. Блокирование трассы произошло в районе города Умань Черкасской области. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на полицию региона.
ВС вынес смертный приговор всем бездомным животным России
Верховный суд России принял решение о прекращении практики выпуска бродячих животных в естественную среду обитания после стерилизации. Соответствующего постановления суда добился активист из Ростова-на-Дону Константин Загика. Об этом сообщает Legal.
В США трагически погиб российский программист
Российский программист Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, умер в США из-за травм, полученных при прыжке с парашютом, сообщил РИА Новости представитель больницы Halifax Health во Флориде.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>