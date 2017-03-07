ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 МАРТА

Ответственность за крушение лайнера президента Польши Леха Качиньского под Смоленском несет Россия — такое заявление сделал глава польского оборонного ведомства Антони Мачеревич в интервью Rzeczpospolita.Путин помиловал осуждённую за СМС в Грузию Во вторник, 7 марта, жительница Сочи Оксана Севастиди, приговоренная к 7 годам за sms-сообщение в Грузию о передвижении военной техники, была помилована указом…Водители грузовиков заблокировали трассу Киев-Одесса. Движение прекращено в обе стороны. Блокирование трассы произошло в районе города Умань Черкасской области. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на полицию региона.Верховный суд России принял решение о прекращении практики выпуска бродячих животных в естественную среду обитания после стерилизации. Соответствующего постановления суда добился активист из Ростова-на-Дону Константин Загика. Об этом сообщает Legal.Российский программист Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, умер в США из-за травм, полученных при прыжке с парашютом, сообщил РИА Новости представитель больницы Halifax Health во Флориде.