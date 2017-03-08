ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 МАРТА

Министерство обороны США обвинило Россию в развертывании ракет наземного базирования, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) от 1987 года.Президент РФ Владимир Путин рассказал, что остался доволен автомобилем «Лада Калина» и назвал ее хорошей машиной.Муж и жена с ребенком, предположительно, отравились насмерть угарным газом в отеле в Ленинском районе Астрахани, сообщили в среду, 8 марта, в астраханском управлении Следственного комитета России.Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в районе населенного пункта Мироновский близ линии соприкосновения в Донбассе наемники «Грузинского батальона» ВСУ и радикалы «Правого сектора» (запрещена в РФ)…Исследователи из канадского университета в Западном Онтарио нашли научное доказательство того, что человеческий мозг способен функционировать после смерти, пусть даже и непродолжительное время.