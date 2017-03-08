ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 МАРТА
08.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Сергей Скляров
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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что остался доволен автомобилем «Лада Калина» и назвал ее хорошей машиной.
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ВСУ и «Правый сектор» устроили смертельную перестрелку в Донбассе
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в районе населенного пункта Мироновский близ линии соприкосновения в Донбассе наемники «Грузинского батальона» ВСУ и радикалы «Правого сектора» (запрещена в РФ)…
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Исследователи из канадского университета в Западном Онтарио нашли научное доказательство того, что человеческий мозг способен функционировать после смерти, пусть даже и непродолжительное время.
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