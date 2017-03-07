ДЕТИ И СЮЖЕТЫ

В числе железногорских многодетных мам две журналистки, работающие в городских СМИ

Многодетные мамы – журналистки, даже находясь в декретном отпуске, умудрялись совмещать работу, школу и детские сады.Интервью, герои, репортажи, - каждый день наполнен событиями, всегда в центре, всегда всё знать первыми – такова работа журналиста. Рассказывают о людях и судьбах, но вот, что происходит в жизни самих журналистов говорить не принято, а ведь и наша жизнь наполнена событиями. И главное из них – это рождение ребенка, а если их не один или два, а три? Как, например, в семье Любови Ляйс, она воспитывает трех дочерей. Сейчас Люба в третьем декрете, но, будучи мамой двух дочек и ожидая третью, бегала на события, снимала, писала, выдавала в эфир. По мнению Любови, главное для женщины – быть уверенной в себе, только так можно добиться и справиться со всем, тем более, когда тебя окружают дочки.

На городском радио уже много лет работает Екатерина Литвинова. Она тоже не могла сидеть дома, когда ждала своего третьего малыша. Умудрялась даже вести телепрограмму «Открытая студия» в прямом эфире. Многие горожане видели ее и во время работы: с диктофоном и фотоаппаратом в руках, со спящим в слинге ребенком. У Екатерины две дочки и маленький сын, сейчас она занята детьми, но в журналистике случайных людей быть не может, ведь профессия становится образом жизни, которому дети только помогают.В чем предназначение женщины? Ответить на этот вопрос однозначно, наверное, нельзя. Каждая выбирает свое – для одних - это работа, для других – материнство, третьи посвящают жизнь себе, четвертые людям и т.д.Важно одно – женщина должна быть счастлива, чтобы делиться этим счастьем с другими.