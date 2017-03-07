ДЕТИ И СЮЖЕТЫ
07.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 50 | Автор: Анна Тищук
В числе железногорских многодетных мам две журналистки, работающие в городских СМИ
Многодетные мамы – журналистки, даже находясь в декретном отпуске, умудрялись совмещать работу, школу и детские сады.
Интервью, герои, репортажи, - каждый день наполнен событиями, всегда в центре, всегда всё знать первыми – такова работа журналиста. Рассказывают о людях и судьбах, но вот, что происходит в жизни самих журналистов говорить не принято, а ведь и наша жизнь наполнена событиями. И главное из них – это рождение ребенка, а если их не один или два, а три? Как, например, в семье Любови Ляйс, она воспитывает трех дочерей. Сейчас Люба в третьем декрете, но, будучи мамой двух дочек и ожидая третью, бегала на события, снимала, писала, выдавала в эфир. По мнению Любови, главное для женщины – быть уверенной в себе, только так можно добиться и справиться со всем, тем более, когда тебя окружают дочки.
В чем предназначение женщины? Ответить на этот вопрос однозначно, наверное, нельзя. Каждая выбирает свое – для одних - это работа, для других – материнство, третьи посвящают жизнь себе, четвертые людям и т.д.
Важно одно – женщина должна быть счастлива, чтобы делиться этим счастьем с другими.
Многодетные мамы – журналистки, даже находясь в декретном отпуске, умудрялись совмещать работу, школу и детские сады.
Интервью, герои, репортажи, - каждый день наполнен событиями, всегда в центре, всегда всё знать первыми – такова работа журналиста. Рассказывают о людях и судьбах, но вот, что происходит в жизни самих журналистов говорить не принято, а ведь и наша жизнь наполнена событиями. И главное из них – это рождение ребенка, а если их не один или два, а три? Как, например, в семье Любови Ляйс, она воспитывает трех дочерей. Сейчас Люба в третьем декрете, но, будучи мамой двух дочек и ожидая третью, бегала на события, снимала, писала, выдавала в эфир. По мнению Любови, главное для женщины – быть уверенной в себе, только так можно добиться и справиться со всем, тем более, когда тебя окружают дочки.
В чем предназначение женщины? Ответить на этот вопрос однозначно, наверное, нельзя. Каждая выбирает свое – для одних - это работа, для других – материнство, третьи посвящают жизнь себе, четвертые людям и т.д.
Важно одно – женщина должна быть счастлива, чтобы делиться этим счастьем с другими.
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