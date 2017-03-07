РАДИОПРОГРАММА ОТ 7 МАРТА
07.03.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 39 | Автор: Сергей Скляров
• Обаятельным и привлекательным
• Предназначение
• Учитель - это призвание
• Пробег "Победа"
• Бульвар "Ленинградский"
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
17 февраля 2017 | Раздел: Аудио / Радиопередачи• Преступления под "мухой" • Бульвар "Ленинградский" • Липовая стрижка • ГЖКУ, экономь! • Ждём Путина
15 февраля 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияВ Железногорске на Ленинградском бульваре появится новый фонтан за три миллиона рублей
21 ноября 2016 | Раздел: Аудио / Радиопередачи• Высокая оценка ГХК • Призвание - кукольник • Конкурс от Свежего ТВ и городского радио • Материнский капитал
27 января 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияАктивных и талантливых педагогов Железногорска приглашают принять участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года Красноярского края»
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ость, в новости: КТО УЗНАЕТ - ПОЗВОНИ!
Вольдемар, в новости: ПРИКРЫЛИ ЛАВОЧКУ
Жека, в новости: ВЕТЕРАНСКИЙ СПЕЦНАЗ
Иван, в новости: ВЕТЕРАНСКИЙ СПЕЦНАЗ
Жека, в новости: МАССОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ
Алекс, в новости: ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ
Роб, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ НА ЖКХ!
Cupchina, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДР САВИН
Провидец, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ НА ЖКХ!
Марина, в новости: СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
Жека, в новости: СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП
НОВОСТИ ЧАСА
Минобороны Польши: Россия виновна в катастрофе Ту-154 под Смоленском
Ответственность за крушение лайнера президента Польши Леха Качиньского под Смоленском несет Россия — такое заявление сделал глава польского оборонного ведомства Антони Мачеревич в интервью Rzeczpospolita.
Помилованная Путиным, «стоимость» допингового скандала в РФ и другие события дня
Путин помиловал осуждённую за СМС в Грузию Во вторник, 7 марта, жительница Сочи Оксана Севастиди, приговоренная к 7 годам за sms-сообщение в Грузию о передвижении военной техники, была помилована указом…
Грузовики заблокировали трассу «Киев-Одесса»
Водители грузовиков заблокировали трассу Киев-Одесса. Движение прекращено в обе стороны. Блокирование трассы произошло в районе города Умань Черкасской области. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на полицию региона.
ВС вынес смертный приговор всем бездомным животным России
Верховный суд России принял решение о прекращении практики выпуска бродячих животных в естественную среду обитания после стерилизации. Соответствующего постановления суда добился активист из Ростова-на-Дону Константин Загика. Об этом сообщает Legal.
В США трагически погиб российский программист
Российский программист Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, умер в США из-за травм, полученных при прыжке с парашютом, сообщил РИА Новости представитель больницы Halifax Health во Флориде.
Ответственность за крушение лайнера президента Польши Леха Качиньского под Смоленском несет Россия — такое заявление сделал глава польского оборонного ведомства Антони Мачеревич в интервью Rzeczpospolita.
Помилованная Путиным, «стоимость» допингового скандала в РФ и другие события дня
Путин помиловал осуждённую за СМС в Грузию Во вторник, 7 марта, жительница Сочи Оксана Севастиди, приговоренная к 7 годам за sms-сообщение в Грузию о передвижении военной техники, была помилована указом…
Грузовики заблокировали трассу «Киев-Одесса»
Водители грузовиков заблокировали трассу Киев-Одесса. Движение прекращено в обе стороны. Блокирование трассы произошло в районе города Умань Черкасской области. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на полицию региона.
ВС вынес смертный приговор всем бездомным животным России
Верховный суд России принял решение о прекращении практики выпуска бродячих животных в естественную среду обитания после стерилизации. Соответствующего постановления суда добился активист из Ростова-на-Дону Константин Загика. Об этом сообщает Legal.
В США трагически погиб российский программист
Российский программист Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, умер в США из-за травм, полученных при прыжке с парашютом, сообщил РИА Новости представитель больницы Halifax Health во Флориде.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>