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Полицейские предупредили горожан: весна – пора дачных краж
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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ С ЦИФРОВЫМ ТВ!
06.03.17 | Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение
Муниципальное предприятие "Городская телефонная сеть" проводит акцию к Женскому
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 МАРТА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 МАРТА
06.03.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 7 марта представляет Анна Тищук
КИКБОКСЕРЫ В ПЕРЕДОВЫХ

КИКБОКСЕРЫ В ПЕРЕДОВЫХ
06.03.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорцы завоевали 51 медаль на краевых соревнованиях по кикбоксингу

НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 6 МАРТА

07.03.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 29 | Автор: Сергей Скляров



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