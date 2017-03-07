НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 6 МАРТА

Следственный комитет (СК) РФ установил командира Вооруженных сил Украины (ВСУ), который приказал применить ракетный комплекс «Точка-У» против жителей Донбасса, сообщается на сайте СК. В СК заявили, что своими действиями ВСУ…Администрация президента США Дональда Трампа неожиданно ужесточила политику в отношении России, что радует Европу, но беспокоит Москву. Об этом пишет The Wall Street Journal.Офицер петербургского управления ФСИН, которого ранили в ходе покушения в Ленинградской области, скончался в ночь на вторник, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК. «Офицер УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти…В Казахстане перераспределена ответственность между ветвями власти Парламент Казахстана в понедельник одобрил во втором, окончательном чтении внесение изменений в 23 статьи конституции страны.Бывший секретарь контрразведки «Смерш» (сокращение от «Смерть шпионам») Анна Рудакова заявила, что лично печатала секретные донесения для Иосифа Сталина и Лаврентия Берии.