НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 6 МАРТА
07.03.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 29 | Автор: Сергей Скляров
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Офицер петербургского управления ФСИН, которого ранили в ходе покушения в Ленинградской области, скончался в ночь на вторник, сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК. «Офицер УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти…
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В Казахстане перераспределена ответственность между ветвями власти Парламент Казахстана в понедельник одобрил во втором, окончательном чтении внесение изменений в 23 статьи конституции страны.
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Бывший секретарь контрразведки «Смерш» (сокращение от «Смерть шпионам») Анна Рудакова заявила, что лично печатала секретные донесения для Иосифа Сталина и Лаврентия Берии.
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