БЕРЕГИТЕ ИМУЩЕСТВО

Полицейские предупредили горожан: весна – пора дачных краж

Весной многие граждане привозят на дачные участки дорогостоящие садовые и бытовые инструменты (газонокосилки, мотоблоки, перфораторы и т.д.), которые в свою очередь привлекают злоумышленников и становятся предметами преступного посягательства, так же с участков похищают лом черных и цветных металлов.

Во избежание кражи имущества из дачных домов сотрудники полиции рекомендуют:

- дополнительно укрепить запорные устройства на входных дверях, дверях подсобных помещений, закрыть окна изнутри, а снаружи установить ставни;



- не оставлять на дачах дорогостоящую бытовую технику, мебель и оборудование;



- по возможности владельцам приусадебных участков объединённых в дачные кооперативы, рекомендуем воспользоваться услугами сторожа.



При отъезде на длительное время необходимо оставить номер телефона соседям по дачному участку или администрации дачного кооператива.

Но если кража уже свершилась, ни в коем случае нельзя убирать следы с места преступления. Необходимо оставить всё, как есть, и немедленно вызвать полицию по телефону: 76-58-58 или 02.



По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск