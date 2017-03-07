БЕРЕГИТЕ ИМУЩЕСТВО
Полицейские предупредили горожан: весна – пора дачных краж
Весной многие граждане привозят на дачные участки дорогостоящие садовые и бытовые инструменты (газонокосилки, мотоблоки, перфораторы и т.д.), которые в свою очередь привлекают злоумышленников и становятся предметами преступного посягательства, так же с участков похищают лом черных и цветных металлов.
Во избежание кражи имущества из дачных домов сотрудники полиции рекомендуют:
- дополнительно укрепить запорные устройства на входных дверях, дверях подсобных помещений, закрыть окна изнутри, а снаружи установить ставни;
- не оставлять на дачах дорогостоящую бытовую технику, мебель и оборудование;
- по возможности владельцам приусадебных участков объединённых в дачные кооперативы, рекомендуем воспользоваться услугами сторожа.
При отъезде на длительное время необходимо оставить номер телефона соседям по дачному участку или администрации дачного кооператива.
Но если кража уже свершилась, ни в коем случае нельзя убирать следы с места преступления. Необходимо оставить всё, как есть, и немедленно вызвать полицию по телефону: 76-58-58 или 02.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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