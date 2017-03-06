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ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ С ЦИФРОВЫМ ТВ!
06.03.17 | Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение
Муниципальное предприятие "Городская телефонная сеть" проводит акцию к Женскому
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 МАРТА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 МАРТА
06.03.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 7 марта представляет Анна Тищук
КИКБОКСЕРЫ В ПЕРЕДОВЫХ

КИКБОКСЕРЫ В ПЕРЕДОВЫХ
06.03.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорцы завоевали 51 медаль на краевых соревнованиях по кикбоксингу
ЭНЕРГЕТИКИ ОТЧИТАЛИСЬ

ЭНЕРГЕТИКИ ОТЧИТАЛИСЬ
06.03.17 | Главные темы / Cобытия
В Подгорном на котельной заменены два отопительных котла
КОВАРНАЯ ПЛУТОВКА

КОВАРНАЯ ПЛУТОВКА
06.03.17 | Главные темы / Происшествия
30-летняя безработная горожанка украла у своего знакомого деньги с банковской

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 МАРТА

06.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Сергей Скляров



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