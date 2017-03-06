РАДИОПРОГРАММА ОТ 6 МАРТА

В Турции арестовали связанную с убийством Карлова россиняку Фото: takvim.com.tr В Анкаре турецкий полицейский Мевлют Алтынташ, который расстрелял посла России в Турции Андрея Карлова, встречался с 33-летней россиянкой Екатериной Б. …Президент Украины Петр Порошенко готовит провокацию против участников торговой блокады Донбасса. С таким заявлением выступили сами организаторы блокады в своем аккаунте в Facebook.Судно ВМС США в Ормузском проливе было перехвачено кораблями Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана и вынужденно изменило курс.В России с 1 июля на смену бумажным паспортам транспортных средств придут электронные. Новый вид документов начнут оформлять на всей территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщает «Российская газета».Президент США Дональд Трамп подписал обновлённый иммиграционный указ, сообщает The New York Times.