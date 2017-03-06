КИКБОКСЕРЫ В ПЕРЕДОВЫХ

Железногорцы завоевали 51 медаль на краевых соревнованиях по кикбоксингу



С 3 по 5 марта в краевом центре в Доме спорта «Советский» прошли открытый чемпионат и первенство Красноярска по кикбоксингу в разделах поинтфайтинг и лайт-контакт. Более 200 участников из Красноярска, Железногорска, Канска и Богучан боролись за медали.



В соревнованиях приняли участие 33 воспитанника отделения кикбоксинга ДЮСШ-1. Результаты впечатляют - 11 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей в разделе поинтфайтинг; 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей - в разделе лайт-контакт.



Отдельно отметим «передовиков»: Виктор Деревцов, Роман Комаров, Алексей Николаенко, Александр Ометов, Андрей Орленко и Анна Пустовая заняли первые места сразу в двух разделах. Тренируют спортсменов Евгений Зайцев и Виталий Тимофеев.

автор София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск