КИКБОКСЕРЫ В ПЕРЕДОВЫХ
Железногорцы завоевали 51 медаль на краевых соревнованиях по кикбоксингу
С 3 по 5 марта в краевом центре в Доме спорта «Советский» прошли открытый чемпионат и первенство Красноярска по кикбоксингу в разделах поинтфайтинг и лайт-контакт. Более 200 участников из Красноярска, Железногорска, Канска и Богучан боролись за медали.
В соревнованиях приняли участие 33 воспитанника отделения кикбоксинга ДЮСШ-1. Результаты впечатляют - 11 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей в разделе поинтфайтинг; 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей - в разделе лайт-контакт.
Отдельно отметим «передовиков»: Виктор Деревцов, Роман Комаров, Алексей Николаенко, Александр Ометов, Андрей Орленко и Анна Пустовая заняли первые места сразу в двух разделах. Тренируют спортсменов Евгений Зайцев и Виталий Тимофеев.
автор София Белобровка
Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск
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