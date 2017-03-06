ЭНЕРГЕТИКИ ОТЧИТАЛИСЬ

В Подгорном на котельной заменены два отопительных котла



Работа по установке новых отопительных котлов началась еще в августе прошлого года. Заменены фундамент, фильтры, насосные, защитные системы, проведена облицовка.



Прежние котлы, по информации МП «Гортеплоэнерго», отработали более 24 лет и уже выработали свой ресурс. Экспертиза показала, что дальнейшее их использование невозможно.



Сейчас на котельной четыре новых котла из пяти. Два заменили в 2009 и 2010 годах, два – сейчас. Пятому пока ремонт не нужен.



На время замены посёлок отапливали три котла, этого было вполне достаточно для оптимального температурного режима в квартирах, сообщили в Гортеплоэнерго.



Общая стоимость работ составила порядка 17 млн рублей. В ходе конкурса, по словам энергетиков, предприятию удалось сэкономить денежные средства. На них будет проведен ремонт магистральной тепловой сети, сообщает муниципальный портал.