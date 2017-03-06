КОВАРНАЯ ПЛУТОВКА

Задержана 30-летняя местная жительница, подозреваемая в краже денежных средств с банковской карты



В дежурную часть полиции обратился 37-летний железногорец с сообщением о том, что с его счета неизвестные сняли деньги в сумме 4 тысяч рублей.



В ходе работы сотрудники полиции выяснили, что накануне в гости к мужчине заходила знакомая, которая под предлогом совершить звонок взяла у него сотовый телефон и с помощью услуги «Мобильный банк» перевела деньги на счет своей знакомой. После чего злоумышленница забрала деньги у приятельницы и потратила их на личные нужды.



В отношении ранее судимой, неработающей жительницы Железногорска возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.



По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск