ГЛОТОК ВОЗДУХА ДЛЯ КАРАСЯ

Голубое озеро заполнили воздухом для карасей

Сначала спасатели карасей с помощью техники пробили дорогу к Голубому озеру, или как его называют горожане – карасятнику. Потом буром сделали специальные лунки и компрессором закачали в них воздух. Все это было сделано, чтобы восполнить нехватку растворенного в воде кислорода.

В спасении рыбы на «Карасятнике» занимались работники КБУ, ГЖКУ и администрация.

Принять участие в спасении карасей также приглашали рыбаков и добровольных помощников, но желающих поработать ручными ледорубами и бурами не было, рассказал руководитель Комбината благоустройства Николай Пасечкин. Поэтому коммунальщики решили использовать профессиональную технику. Теперь говорить о заморах рыбы не придется, потому как лунок и воздуха для карасей достаточно.