ГЛОТОК ВОЗДУХА ДЛЯ КАРАСЯ
Голубое озеро заполнили воздухом для карасей
Сначала спасатели карасей с помощью техники пробили дорогу к Голубому озеру, или как его называют горожане – карасятнику. Потом буром сделали специальные лунки и компрессором закачали в них воздух. Все это было сделано, чтобы восполнить нехватку растворенного в воде кислорода.
В спасении рыбы на «Карасятнике» занимались работники КБУ, ГЖКУ и администрация.
Принять участие в спасении карасей также приглашали рыбаков и добровольных помощников, но желающих поработать ручными ледорубами и бурами не было, рассказал руководитель Комбината благоустройства Николай Пасечкин. Поэтому коммунальщики решили использовать профессиональную технику. Теперь говорить о заморах рыбы не придется, потому как лунок и воздуха для карасей достаточно.
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