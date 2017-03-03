КТО УЗНАЕТ - ПОЗВОНИ!

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Полиция Железногорска просит помощи в установлении личности гражданина
14 октября 2016 года в помещении терминала «Сбербанк», расположенного по проспекту Курчатова, неустановленное лицо присвоило себе денежные средства оставленные заявителем.
Приметы: мужчина 55-60 лет, рост около 170см, европейский тип лица, лицо круглое, лоб широкий, нос прямой, брови прямые, густые, глаза средние, рот средний, губы тонкие, подбородок широкий, закруглённый, имеются мимические морщины на щеках.
Был одет: куртка черного цвета, штаны черного цвета, кепка кожаная черного цвета.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о личности данного мужчины, просьба сообщить в МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск по телефону: 76-58-58, 74-66-59.
По информации МУ МВД России по Железногорску
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