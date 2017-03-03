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03.03.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 74 | Автор: Галина Процкая

КТО УЗНАЕТ - ПОЗВОНИ!

Полиция Железногорска просит помощи в установлении личности гражданина

14 октября 2016 года в помещении терминала «Сбербанк», расположенного по проспекту Курчатова, неустановленное лицо присвоило себе денежные средства оставленные заявителем.

Приметы: мужчина 55-60 лет, рост около 170см, европейский тип лица, лицо круглое, лоб широкий, нос прямой, брови прямые, густые, глаза средние, рот средний, губы тонкие, подбородок широкий, закруглённый, имеются мимические морщины на щеках.

Был одет: куртка черного цвета, штаны черного цвета, кепка кожаная черного цвета.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о личности данного мужчины, просьба сообщить в МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск по телефону: 76-58-58, 74-66-59.

По информации МУ МВД России по Железногорску



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Сегодня, 01:49 | Статус: Пользователь Онлайн | Автор: Жека , Группа: Посетители

мне вот интересно.....на кой ляд в этих банкоматах камеры установлены,если от них толку ноль.Фото(скрин)вроде как и есть,а личность установить не могут.Человек ведь не с необетаемого острова сбежал.....в пастпортном,в пенсионном есть базы с фотографиями и вроде как комп.программы в органах есть по распознаванию на предмет совпадений лиц или это только в кино все так красиво и быстро!!?

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