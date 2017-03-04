ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 МАРТА
04.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Сергей Скляров
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C 1 января российский газ в Белоруссии подорожал на 6,81% по сравнению с 2016 годом. Его стоимость составляет $141,1 за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости».
Россиянке устроили допрос в Киеве за посещение Крыма
Москвичке устроили допрос в аэропорту Киева, после того, как она ответила утвердительно на вопрос о посещении Крыма. Женщина отправилась в столицу Украины через Минск, сообщает BFM.
Иракские военные нашли дворец легендарного ассирийского царя
Отряды иракской армии и курдские силы пешмерга (курдские военизированные формирования) обнаружили в 30 километрах к юго-востоку от города Мосул под развалинами древнего города Нимруд, разрушенного боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещена…
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