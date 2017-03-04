ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 МАРТА

Администрация бывшего президента США Барака Обамы пыталась сорвать испытания баллистических ракет в КНДР с помощью кибератак. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведённого The New York Times.C 1 января российский газ в Белоруссии подорожал на 6,81% по сравнению с 2016 годом. Его стоимость составляет $141,1 за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости».Москвичке устроили допрос в аэропорту Киева, после того, как она ответила утвердительно на вопрос о посещении Крыма. Женщина отправилась в столицу Украины через Минск, сообщает BFM.Отряды иракской армии и курдские силы пешмерга (курдские военизированные формирования) обнаружили в 30 километрах к юго-востоку от города Мосул под развалинами древнего города Нимруд, разрушенного боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещена…В эфире программы «Вечерный Ургант» в пятницу, 3 марта, был показан клип по мотивам мюзикла «Ла-ла Ленд». Действия в ролике разворачиваются в Москве во время утренних пробок.