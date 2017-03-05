ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 МАРТА

Кабмин Украины принял постановление о порядке перемещения товаров в район и из района проведения спецоперации в Донбассе. Порядок перемещения товаров в воскресенье был опубликован на сайте украинского правительства.Германия будет поддерживать военное присутствие у границ России впервые со времен второй мировой войны.Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов не получил 500 тысяч долларов из-за отмены боя за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Тони Фергюсоном.Два стюардессы одной из эмиратских авиакомпаний (название не сообщается) получили условные сроки по 6 месяцев каждая за то, что сделали фотографии спящего во время полёта коллеги без его ведома…Российский хоккеист Никита Кучеров забросил решающую шайбу в ворота соперника с помощью финта, который восхитил весь хоккейный мир.