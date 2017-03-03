ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 2 МАРТА
03.03.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 54 | Автор: Сергей Скляров
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Самой населенной страной Европы к 2050 году станет Соединенное Королевство. К такому выводу пришли эксперты Национальной исследовательской службы Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph.
В Крыму ответили на обвинения Киева в «удушении свободы слова»
Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский заявил, что обвинения Киева о преследованиях журналистов в Крыму свидетельствуют об обратном — об эффективной работе правительства региона в…
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