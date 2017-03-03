ПОДАРКИ ОТ АТОМЩИКОВ

ГХК поздравил семьи, в которых в день рождения предприятия, 26 февраля, родились дети



Мамы новорожденных малышей получили традиционные денежные сертификаты и букеты цветов. Подарки вручали начальник социального отдела комбината Аркадий Бабушников и депутат Совета депутатов Владимир Одинцов.

В этом году 26 февраля на свет появились два мальчика, оба первенцы. Мария Павлова назвала сына Кириллом, а Полина Кынгурова - Фёдором. Мама Кирилла работает в МЧС, а мама Фёдора - в детском саду воспитывает малышей.



Напомним, традиция поздравлять семьи горожан, в которых дети появились на свет в дни профессиональных праздников атомщиков появилась десять лет назад, в 2007 году. За это время была оказана помощь сорока четырём семьям. Стоит отметить, что финансовая поддержка этих семей осуществляется ежегодно до достижения ребёнком семилетнего возраста.

Источник фото: sibghk.ru