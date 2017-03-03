СЕРЕБРЯНАЯ ПОЛИНА
03.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая
Железногорка Полина Ковалева выиграла серебро в финале Кубка России по лыжным гонкам
Накануне в Сыктывкаре завершился финал Кубка России по лыжным гонкам 2017 года.
В командном спринте классическим стилем воспитанница ДЮСШ №1, спортсменка регионального центра спортивной подготовки «Академия зимних видов спорта», чемпионка России-2015 в эстафете, мастер спорта Полина Ковалева вместе с Лали Кварацхелия завоевала серебряную медаль.
Источник фото: ok.ru
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