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СЕРЕБРЯНАЯ ПОЛИНА

03.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая

СЕРЕБРЯНАЯ ПОЛИНА

Железногорка Полина Ковалева выиграла серебро в финале Кубка России по лыжным гонкам

Накануне в Сыктывкаре завершился финал Кубка России по лыжным гонкам 2017 года. 
В командном спринте классическим стилем воспитанница ДЮСШ №1, спортсменка регионального центра спортивной подготовки «Академия зимних видов спорта», чемпионка России-2015 в эстафете, мастер спорта Полина Ковалева вместе с Лали Кварацхелия завоевала серебряную медаль.

Источник фото: ok.ru



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