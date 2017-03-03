СЕРЕБРЯНАЯ ПОЛИНА

Команда бывшего президента США Барака Обамы заранее подготовила компромат на действующего главу государства Дональда Трампа. Скандалы, связанные с представителями администрации республиканца, будут сотрясать США еще долгое время.Вороненкова объявили в международный розыск Бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков объявлен в международный розыск. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.Самой населенной страной Европы к 2050 году станет Соединенное Королевство. К такому выводу пришли эксперты Национальной исследовательской службы Великобритании. Об этом сообщает The Telegraph.Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский заявил, что обвинения Киева о преследованиях журналистов в Крыму свидетельствуют об обратном — об эффективной работе правительства региона в…Об этом говорится в документе, которое разместило управление по контролю за нераспространением ядерного оружия министерства энергетики США на сайте правительственного вестника Federal Register.