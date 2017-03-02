«ЖЕЛТЫЕ» ЕЩЕ В СТРОЮ

Железногорский частный перевозчик «Горавтотранс» продолжит перевозить пассажиров, как минимум, до конца года

Директор «Горавторанса» Илья Решетников - владелец «желтых» пассажирских автобусов — официально уведомил администрацию о том, что будет перевозить пассажиров Железногорска до конца года. Об этом сегодня сообщил глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков.





- Директор «Горавтотранса» подтвердил свою работу до окончания контракта с муниципалитетом, то есть до конца 2017 года. После чего администрация города проведет новый конкурс на маршруты № 11, 12, 13. Кстати, МП ПАТП готово было закрыть эти маршруты даже в случае ухода «Горавторанса» с 1 апреля. Доводим до сведения горожан, что пока все остается без изменений.

О том, что «Горавтотранс» намерен провести массовое сокращение, стало известно еще 21 января. Об этом доложил на отраслевой планерке главе ЗАТО г. Железногорск Вадиму Медведеву директор ЦЗН Иван Чуприна. Его о сокращении работников в свою очередь уведомил директор предприятия. Тогда речь шла об увольнении 54 человек, на сегодня в списках 47 работников.Сегодня также стало известно, что руководитель «Горавтотранса» отозвал из ЦЗН и свое уведомление о сокращении персонала, то есть работники «желтых» работой будут обеспечены. Это официально подтвердил директор Центра занятости Иван Чуприна.