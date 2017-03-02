ВЕТЕРАНСКИЙ СПЕЦНАЗ
В Железногорске бывший сотрудник милиции задержал грабителя
В полицию обратился пенсионер органов внутренних дел, который рассказал, что в магазине неизвестный похитил у его внучки деньги.
Он снял 10 тысяч рублей со своей карты в банкомате, расположенном в супермаркете и передал их своей внучке, которая торопилась рассчитаться за покупки. Однако на выходе из магазина злоумышленник выхватил из рук девушки деньги и попытался скрыться. Бывший сотрудник милиции самостоятельно догнал и задержал грабителя, после чего вызвал полицию.
В отношении ранее судимого 38-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 4 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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