ВЕТЕРАНСКИЙ СПЕЦНАЗ

В Железногорске бывший сотрудник милиции задержал грабителя

В полицию обратился пенсионер органов внутренних дел, который рассказал, что в магазине неизвестный похитил у его внучки деньги.

Он снял 10 тысяч рублей со своей карты в банкомате, расположенном в супермаркете и передал их своей внучке, которая торопилась рассчитаться за покупки. Однако на выходе из магазина злоумышленник выхватил из рук девушки деньги и попытался скрыться. Бывший сотрудник милиции самостоятельно догнал и задержал грабителя, после чего вызвал полицию.



В отношении ранее судимого 38-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 4 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск