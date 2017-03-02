ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 2 МАРТА

На Украине объявлен траур в связи с аварией на шахте «Степная» во Львовской области. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Петр Порошенко.Российское внешнеполитическое ведомство направило ноту протеста министерству иностранных дел Болгарии в связи с осквернением вандалами памятника советскому солдату «Алеша». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Председатель Военного комитета НАТО, генерал Петр Павел призвал Россию «отозвать признание» Абхазии и Южной Осетии.Россияне отрицательно относятся к олигархам и считают, что их собственность нужно национализировать. Об этом рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, передает РИА Новости.Депутаты Верховной рады подрались во время заседания в здании Киевсовета. В потасовке принимали участие парламентарий Алексей Харченко из «Блока Петра Порошенко» и представители фракции «Всеукраинское объединение „Свобода“.