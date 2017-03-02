ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 МАРТА
02.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Сергей Скляров
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Россия выразила протест Болгарии
Российское внешнеполитическое ведомство направило ноту протеста министерству иностранных дел Болгарии в связи с осквернением вандалами памятника советскому солдату «Алеша». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В НАТО призвали изменить статус Абхазии и Южной Осетии
Председатель Военного комитета НАТО, генерал Петр Павел призвал Россию «отозвать признание» Абхазии и Южной Осетии.
ВЦИОМ: россияне готовы к новому «раскулачиванию»
Россияне отрицательно относятся к олигархам и считают, что их собственность нужно национализировать. Об этом рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, передает РИА Новости.
Кличко подрался с депутатами Рады
Депутаты Верховной рады подрались во время заседания в здании Киевсовета. В потасовке принимали участие парламентарий Алексей Харченко из «Блока Петра Порошенко» и представители фракции «Всеукраинское объединение „Свобода“.
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