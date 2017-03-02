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Фотографии факельного шествия снова прославили Железногорск на весь мир

ЗНАМЕНИТЫЙ КАДР

02.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 59 | Автор: Галина Процкая

ЗНАМЕНИТЫЙ КАДР

Фотографии факельного шествия снова прославили Железногорск на весь мир

Снимки сделал красноярский фотограф Илья Наймушин для агентства «Reuters». Фото быстро облетело планету, украсив ленты ведущих информационных агентств всего мира и в очередной раз прославив наш город далеко за пределами страны.

Снимок с огненным серпантином вошел в число лучших мировых спорт-фото дня на портале МСН в США, стал фото дня в Испании, Пакистане, Испании, Греции, Бразилии, Омане, Киргизии, Германии, Индии, Латвии, Турции, Италии, Словении, США и на портале Yahoo News. Сразу три снимка с факельного шоу опубликованы на сайте «Америка онлайн».

Знаменитый кадр также стал фотографией недели в престижной фотогалерее журнала Totally Cool Pix, оказавшись в одном ряду со снимками мировых знаменитостей, церемонии вручения «Оскара», политических деятелей и крупнейших мировых событий.

автор София Белобровка

Управление по физической культуре и спорту ЗАТО Железногорск



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