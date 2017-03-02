ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ С ЦИФРОВЫМ ТВ!
02.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Цифровое телевидение | Просмотров: 57 | Автор: Галина Процкая
Муниципальное предприятие "Городская телефонная сеть" проводит акцию к Женскому Дню
В честь весеннего праздника 8 марта порадуйте своих любимых возможностью просмотра интересных телевизионных каналов в отличном цифровом качестве. С 7 по 12 марта в сетях МП "ГТС" смотрите Цифровое телевидение в открытом доступе.
Просто настройте свой телевизор! Для Ваших дорогих женщин 108 цифровых каналов высокого качества изображения и звука!
Дополнительная информация по телефону: 76-50-00
Абонентам ГТС будут доступны пакеты Цифрового ТВ: «Базовый», тематические - «Фильмовый», «Познавательно - развлекательный», «Цифровое Телесемейство 1 канала», каналы телекомпании «СТРИМ», пакет высокого разрешения «HD».
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