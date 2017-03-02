ВОСПИТАТЕЛИ СОРЕВНУЮТСЯ
В Железногорске стартовал муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года»
На конкурс было подано 16 заявок. После первого этапа к основным конкурсным заданиям были допущены 7 педагогов дошкольных образовательных учреждений:
- Гузенко Галина Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 65 «Дельфин»;
- Козлова Елена Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 45 «Малыш»;
- Маймакова Анжелика Игоревна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 66 «Аистенок»;
- Малышева Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 «Золотая рыбка»;
- Махова Татьяна Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 71 «Сибирская сказка»;
- Мельникова Татьяна Алексеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 37 «Теремок»;
- Панкратова Екатерина Михайловна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 58 «Гнездышко».
1 марта воспитатели прошли первое испытание: каждый рассказал, почему его можно считать педагогом новой формации. Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев пришел поддержать конкурсантов и послушать их выступления.
Далее конкурсанты должны будут провести мастер-класс и педагогическое мероприятие с детьми.
Победитель муниципального этапа конкурса будет участвовать в региональном этапе конкурса «Воспитатель года», сообщает муниципальный портал.
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