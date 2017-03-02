ВОСПИТАТЕЛИ СОРЕВНУЮТСЯ

В Железногорске стартовал муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года»



На конкурс было подано 16 заявок. После первого этапа к основным конкурсным заданиям были допущены 7 педагогов дошкольных образовательных учреждений:



- Гузенко Галина Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 65 «Дельфин»;



- Козлова Елена Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 45 «Малыш»;



- Маймакова Анжелика Игоревна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 66 «Аистенок»;



- Малышева Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 29 «Золотая рыбка»;



- Махова Татьяна Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 71 «Сибирская сказка»;



- Мельникова Татьяна Алексеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 37 «Теремок»;



- Панкратова Екатерина Михайловна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 58 «Гнездышко».



1 марта воспитатели прошли первое испытание: каждый рассказал, почему его можно считать педагогом новой формации. Глава ЗАТО г.Железногорск Вадим Медведев пришел поддержать конкурсантов и послушать их выступления.





- На вас большой груз ответственности. Каким вы покажете этот мир ребенку, таким он и будет его воспринимать и во взрослой жизни, какие ценности вы заложите в его душу и сознание, теми он и будет руководствоваться в дальнейшем. От вас зависит многое. И в этом отношении профессиональный конкурс вам в помощь. Пройдя через конкурсные задания, уверен, вы что-то новое откроете для себя, переосмыслите подходы в работе с железногорскими малышами или, быть может, наоборот, утвердитесь в правильности выбранного в

ами пути.Далее конкурсанты должны будут провести мастер-класс и педагогическое мероприятие с детьми.Победитель муниципального этапа конкурса будет участвовать в региональном этапе конкурса «Воспитатель года», сообщает муниципальный портал.