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01.03.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 61 | Автор: Анна Тищук

МИНСТРОЙ НЕ АВТОРИТЕТ?

Железногорские Управляющие компании общедомовые нужды считали неправильно


Напомним, с 1 января 2017 года вступили в силу изменения по начислению платы за общедомовые нужды (ОДН). В законе говорится об этом просто и, на первый взгляд, понятно: это затраты на обслуживание общего имущества дома, которое принадлежит собственникам жилья. Так, если это ОДН на воду, то речь идет о мытье подъездов и лестничных клеток; если ОДН на тепло, то это отопление подъездов; ОДН на электричество - лампочки в подъездах и т.п.
Однако при получении платежек у жителей Железногорска возникает масса вопросов. Самый главный – за что такие деньги? Сегодня представители администрации ЗАТО провели совещание с управляющими организациями и разъяснили, что, оказывается, железногорские компании делали расчеты неправильно.


Как пояснил глава администрации Сергей Пешков, им пришло письмо от Минстроя и ЖКХ по Красноярскому краю, к которому было приложено разъяснение от Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, а в нем четко и ясно указано следующее: начислять плату нужно в соответствии с приборами учета, если они установлены. Если по его показаниям потребление ниже норматива, то начислять плату нужно по прибору учета, превышение оплачивается по нормативу. Однако наши управляющие компании начисляли плату по нормативу всем без разбора, отсюда и недовольство горожан.
На такое заявление представители управляющих компаний высказали свое возмущение и обратили внимание на то, что они работают согласно установленному кодексу, а письмо Минстроя – лишь рекомендация, а не официально принятый акт.
Теперь и администрация и управляющие компании будут ждать разъяснений надзорных органов, а пока будем платить, как платили.

фото Анны Тищук



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