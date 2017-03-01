ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 МАРТА

Со среды, 1 марта, власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вводят внешнее управление на всех украинских предприятиях, которые работают на их территории, сообщает «Российская газета».В компании «Туполев» создали первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), который должен поступить на вооружение Воздушно-космических сил России.Оживления потребительского кредитования в ближайшее время, вероятно, ждать не придется. ЦБ снизил для банков минимальный уровень полной стоимости кредита (ПСК), при котором применяются повышенные коэффициенты риска.В столичном метро появился робот-помощник, которого планируют привлекать к праздничным мероприятиям на станциях подземки и Московского центрального кольца (МЦК).Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал «Ленте.ру» заявление главы ЦСР Алексея Кудрина, в котором он отказался считать сделку по продаже госпакета акций «Роснефти» иностранному консорциуму прозрачной.