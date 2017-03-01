ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО
На базе гимназии №91 впервые проходит региональная олимпиада «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании», в которой принимают участие 60 школьников в возрасте от 10 до 16 лет
Инновации, разработки и 3Д моделирование. Всё это железногорские школьники осваивают в свободное от учебы время. А сегодня они выясняют кто лучший.
К олимпиаде присоединились лицеи №102 и 103, школы №93 и 96, АНО «Лаборатория робототехника» (Красноярск), Центр Образования «Перспектива» (Зеленогорск).
Участники соревнуются по нескольким направлениям: 3D-печать готовой модели с заданными техническими характеристиками; объемное рисование – создание объемных творческих работ с помощью 3D-ручки (художественное творчество и научно-техническое творчество).
На этом олимпиада не заканчивается. Победители регионального этапа в апреле поедут на Всероссийскую олимпиаду в лагерь «Артек».
фото Натальи Булгак
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