ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО

На базе гимназии №91 впервые проходит региональная олимпиада «Инженеры будущего: 3D-технологии в образовании», в которой принимают участие 60 школьников в возрасте от 10 до 16 лет

Инновации, разработки и 3Д моделирование. Всё это железногорские школьники осваивают в свободное от учебы время. А сегодня они выясняют кто лучший.

К олимпиаде присоединились лицеи №102 и 103, школы №93 и 96, АНО «Лаборатория робототехника» (Красноярск), Центр Образования «Перспектива» (Зеленогорск).

Участники соревнуются по нескольким направлениям: 3D-печать готовой модели с заданными техническими характеристиками; объемное рисование – создание объемных творческих работ с помощью 3D-ручки (художественное творчество и научно-техническое творчество).

На этом олимпиада не заканчивается. Победители регионального этапа в апреле поедут на Всероссийскую олимпиаду в лагерь «Артек».

фото Натальи Булгак