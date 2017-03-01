ВЛАДИМИР ПУТИН В КРАСНОЯРСКЕ
В Красноярск с рабочим визитом прибыл президент страны Владимир Путин
Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства прилетел в столицу края вечером 28 февраля из Бишкека, ставшего завершающим пунктом серии визитов Путина в Среднюю Азию, в ходе которой он посетил также Алма-Ату и Душанбе.
Предполагается, что 1 марта в Красноярске президент проведет совещание о ходе подготовки к Универсиаде-2019, посетит региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона» и встретится с победителями Зимней универсиады 2017 года, прошедшей в Алма-Ате.
Ранее, 27 и 28 февраля, в Красноярск прибыли крупные федеральные чиновники: полпред президента в СФО Сергей Меняйло, зампред правительства РФ Виталий Мутко и помощник президента и секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин. Накануне они также побывали на стройках и готовых объектах Универсиады, а также провели совещание о повышении эффективности лесного комплекса.
В последний раз перед этим Путин посещал Красноярский край в 2013 году — тем летом он заезжал в заповедник «Саяно-Шушенский», а в сентябре делал короткую остановку в Красноярске по пути из Владивостока в Курган. В 2012 году президент принимал участие в Красноярском экономическом форуме, а в 2010 году отмечал здесь День знаний.
Фото:Sibnet
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Со среды, 1 марта, власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вводят внешнее управление на всех украинских предприятиях, которые работают на их территории, сообщает «Российская газета».
«Туполев» показал макет нового бомбардировщика
В компании «Туполев» создали первый полноразмерный макет перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА), который должен поступить на вооружение Воздушно-космических сил России.
Потребительские кредиты подешевеют не для всех
Оживления потребительского кредитования в ближайшее время, вероятно, ждать не придется. ЦБ снизил для банков минимальный уровень полной стоимости кредита (ПСК), при котором применяются повышенные коэффициенты риска.
В московской подземке появится Метроша
В столичном метро появился робот-помощник, которого планируют привлекать к праздничным мероприятиям на станциях подземки и Московского центрального кольца (МЦК).
Кудрина назвали «имиджевым риском» для России
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев прокомментировал «Ленте.ру» заявление главы ЦСР Алексея Кудрина, в котором он отказался считать сделку по продаже госпакета акций «Роснефти» иностранному консорциуму прозрачной.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>