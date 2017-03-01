УРОК МУЖЕСТВА

Полицейские провели «Урок патриотического воспитания» для железногорских школьников

В рамках формирования позитивного отношения общества к правоохранительной службе в школе № 97 прошел «Урок мужества» с участием сотрудников полиции и общественников.

Встреча началась с рассказа о службе в милиции председателя Общественного совета при Управлении полковника полиции в отставке Николая Селезнёва. Ветеран ОВД рассказал о конфликте в 1988 году в республиках Азербайджане и Армении, в котором ему пришлось участвовать.

Поддержал беседу с учащимися Павел Косарев, ветеран боевых действий в Республике Чечня в 1994 – 1995 годах. Павел Алексеевич рассказал о напряженных днях своей службы и о солдатской дружбе.

В завершение встречи гости продемонстрировали ребятам документальный фильм о боевых действиях в «горячих точках» и пожелали ребятам успешно учиться, чтобы в будущем стать надежной опорой Отечества.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск