РАДИОПРОГРАММА ОТ 28 ФЕВРАЛЯ

Размер социальных пенсий в стране с 1 апреля текущего года предлагается проиндексировать, увеличив их на 1,5 процента (129 рублей).Президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении переговоров Верховной Рады с Еврокомиссией и Европарламентом по безвизовому режиму.Банк России выпустит в обращение монету номиналом 20 тысяч рублей, которая будет состоять из 1,75 килограмма золота 999 пробы. Об этом сообщается на сайте регулятора.Массовая драка произошла на заводе Samsung Display на севере Вьетнама, сообщает местная газета VnExpress. Инцидент произошел в провинции Бакнинь на заводе Samsung Display.Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов проголосовали за лишение неприкосновенности лидера французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, передает Reuters.