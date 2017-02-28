РАДИОПРОГРАММА ОТ 28 ФЕВРАЛЯ
28.02.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 20 | Автор: Сергей Скляров
• Комфортный город - каждому
• Деньги вернут
• Соло с оркестром
• В Железногорске пройдёт турнир по кёрлингу
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В России выпустят золотую монету номиналом в 20 тысяч рублей
Банк России выпустит в обращение монету номиналом 20 тысяч рублей, которая будет состоять из 1,75 килограмма золота 999 пробы. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Во Вьетнаме на заводе Samsung произошла массовая драка
Массовая драка произошла на заводе Samsung Display на севере Вьетнама, сообщает местная газета VnExpress. Инцидент произошел в провинции Бакнинь на заводе Samsung Display.
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Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов проголосовали за лишение неприкосновенности лидера французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, передает Reuters.
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