СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
В Железногорске во второй раз пройдет необычное вокальное шоу «Соло с оркестром»
ДК «Юность» вновь распахнетул двери для непрофессиональных вокалистов. Проект «Соло с оркестром» проводится второй год подряд. И у железногорцев снова появилась возможность блеснуть своими вокальными данными: спеть под аккомпанемент военного оркестра перед полным залом. Одним из нововведений конкурса могут стать дуэты, что еще больше украсит шоу.
Стать частью большого вокального проекта «Соло с военным оркестром» довольно просто. Достаточно подать заявку в электронном виде или позвонить в ДК «Юность». Кстати, прием заявок продлили до 25 марта включительно, так как желающих оказалось немало. Но в шоу попадут только 15 участников. Вокалистам нужно будет подготовить концертный номер и пройти кастинг, который состоится 25 марта. Кстати, в этом году есть возможность исполнить перед жюри не одну, а две песни. Это позволит конкурсантам показать себя в разных жанрах.
Как и в прошлом году с каждым участником будут работать педагоги по вокалу, режиссер и дирижёр оркестра. Каждый вокалист может предложить свой вариант песни, которую он хочет исполнить. Специалисты сделают аранжировку, подберут сценический образ и научат уверенно держаться на подмостках.
Финальное шоу намечено на 3 июня. Каждый участник получит памятные наградные знаки, а победителям достанутся ценные призы и овации железногорцев.
Телефон для подачи заявки 79-11-61.
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