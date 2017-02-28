ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 МАРТА
28.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Сергей Скляров
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Банк России выпустит в обращение монету номиналом 20 тысяч рублей, которая будет состоять из 1,75 килограмма золота 999 пробы. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов проголосовали за лишение неприкосновенности лидера французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, передает Reuters.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
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