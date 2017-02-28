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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 МАРТА

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Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 2 марта
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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — АЛЕВТИНА КРИВИЦКАЯ

28.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Наталья Булгак

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — АЛЕВТИНА КРИВИЦКАЯ

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 2 марта


«Группы смерти» - новое развлечение в Интернете, доводящее подростков до самоубийства. Как узнать, что ребенок уже там? Кто становится жертвой — дети из группы риска или из благополучных семей? Об этом и многом другом будем говорить в программе «Открытая студия» в четверг, 2 марта, с начальником отделения по делам несовершеннолетних Алевтиной Кривицкой.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24  в понедельник, 2 марта, в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200. Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.



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