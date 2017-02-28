ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Отравление в Подгорном суррогатным алкоголем следователи не подтверждают



Напомним, утром 25 февраля в следственные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома в Подгорном скончалась 38-летняя женщина. Четверых знакомых погибшей доставили в реанимацию КБ-51.



По предварительным данным, все они могли отравиться алкоголем – компания накануне отмечала мужской праздник. Следователи якобы изъяли 30 литров отравы из ларька, где она продавалась, сообщалось на одном из краевых сайтов.



Начальник следственного отдела СК Андрей Аннушкин подтвердил «ГиГ», что спиртосодержащую жидкость, что употребляли пострадавшие, действительно изъяли. Только не из ларька, а из квартиры местного жителя. А также и то, что в продукте домашнего изготовления эксперты не нашли следов метанола. От чего же тогда скончалась женщина?



- Окончательных результатов судмедэкспертизы еще нет, - сообщил ГиГ Аннушкин. – Но уже можно точно сказать: причина гибели жительницы поселка не связана с отравлением суррогатным алкоголем. По всей видимости, речь идет о смерти, произошедшей в результате заболевания – у женщины были серьезные проблемы с легкими.

Тем временем ее собутыльники, доставленные в реанимацию, как утверждалось, в тяжелом состоянии, к понедельнику, 27 февраля, протрезвели, их перевели в обычное отделение, сообщает портал "ГиГ".