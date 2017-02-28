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ЗА РЕШЕТКОЙ НЕТ ВОДКИ

28.02.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 40 | Автор: Галина Процкая

ЗА РЕШЕТКОЙ НЕТ ВОДКИ

Дознавателями МУ МВД России по ЗАТО Железногорск возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который повторно управлял транспортным средством в состоянии опьянения

Накануне нарядом ДПС был остановлен автомобиль под управлением 33-летнего мужчины. В ходе проверки выяснилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка установили, что данный гражданин привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

В отношении железногорца возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Уважаемые горожане! Если Вы стали свидетелем управления автомобилем пьяным водителем, не оставайтесь равнодушными, сообщите в дежурную часть железногорского УМВД по телефону 76-58-58 или 02. 

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



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