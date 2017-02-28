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КЕРЛИНГ ПО-ЖЕЛЕЗНОГОРСКИ

КЕРЛИНГ ПО-ЖЕЛЕЗНОГОРСКИ
28.02.17 | Главные темы / Cобытия
Впервые в Железногорске пройдут соревнования по кёрлингу
ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ

ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ
27.02.17 | Главные темы / Cобытия
Сегодня установили мемориальные доски в честь ветеранов ГХК -Владимира Кибо и
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ФЕВРАЛЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 ФЕВРАЛЯ
27.02.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 28 февраля представляет Наталья Кокорина
ПОГИБ ПОД КОЛЕСАМИ

ПОГИБ ПОД КОЛЕСАМИ
27.02.17 | Главные темы / Происшествия
На трассе Красноярск—Железногорск автомобилист насмерть сбил пешехода
ВЕХИ НАШЕЙ ИСТОРИИ

ВЕХИ НАШЕЙ ИСТОРИИ
27.02.17 | Главные темы / Cобытия
На Горно-химическом комбинате отметили День работника ГХК и 67-ю годовщину со

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ

27.02.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 47 | Автор: Сергей Скляров



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