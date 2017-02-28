ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ
27.02.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 47 | Автор: Сергей Скляров
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Роман Ткачук, старший аналитик Альпари: — В феврале рубль укрепился на пять процентов по отношению к доллару и евро.
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