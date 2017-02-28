ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 27 ФЕВРАЛЯ

Они сразу покинули Малайзию рейсами самолетов через Джакарту, Дубай, Москву и ВладивостокНа минувшей неделе американские военные подвели итоги учений стратегического командованияВ первой половине марта представители Союза автошкол Москвы встретятся с главой ГИБДД России Виктором Ниловым и предложат ему изменить программы обучения будущих водителей, правила приема экзаменов и в целом ужесточить…Роман Ткачук, старший аналитик Альпари: — В феврале рубль укрепился на пять процентов по отношению к доллару и евро.Утверждения о том, что школы в СССР были лучшим в мире, не имеют ничего общего с реальностью.