РАДИОПРОГРАММА ОТ 27 ФЕВРАЛЯ
27.02.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 28 | Автор: Сергей Скляров
• Массовое отравление алкоголем
• Открытие мемориальных досок
• Железногорцы отметили масленницу
• Приоритетное развитие ЗАТО
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В апреле-мае рубль окажется совершенно на других уровнях
Роман Ткачук, старший аналитик Альпари: — В феврале рубль укрепился на пять процентов по отношению к доллару и евро.
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