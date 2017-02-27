ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ

В Железногорске установили мемориальные доски в честь выдающихся сотрудников ГХК



Традиция установки памятных мемориальных досок накануне Дня рождения предприятия появилась по предложению генерального директора ГХК Петра Гаврилова в 2016 году и была поддержана коллективом комбината и ветеранами.

Сегодня памятные доски открыли в честь Владимира Николаевича Кибо и Николая Ивановича Грекова. Мемориальные знаки появились на домах, где жили атомщики - на Школьной,38 и Свердлова,24.

Эти выдающиеся сотрудники комбината входили в число работников предприятия, внесших огромный вклад в становление ГХК как производства оборонного профиля, сказал гендиректор ГХК Петр Гаврилов.

Напомним, в прошлом году первые памятные доски были открыты в честь Юрия Сергеевича Волжанина и Геннадия Алексеевича Демидова.

фото Анны Тищук