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ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ

27.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 2 | Автор: Галина Процкая

ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ

В Железногорске установили мемориальные доски в честь выдающихся сотрудников ГХК


Традиция установки памятных мемориальных досок накануне Дня рождения предприятия появилась по предложению генерального директора ГХК Петра Гаврилова в 2016 году и была поддержана коллективом комбината и ветеранами.

                                                ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ

Сегодня памятные доски открыли в честь Владимира Николаевича Кибо и Николая Ивановича Грекова. Мемориальные знаки появились на домах, где жили атомщики - на Школьной,38 и Свердлова,24.

Эти выдающиеся сотрудники комбината входили в число работников предприятия, внесших огромный вклад в становление ГХК как производства оборонного профиля, сказал гендиректор ГХК Петр Гаврилов.

Напомним, в прошлом году первые памятные доски были открыты в честь Юрия Сергеевича Волжанина и Геннадия Алексеевича Демидова.

фото Анны Тищук

 



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