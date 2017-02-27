ПАМЯТЬ В СЕРДЦАХ
27.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 2 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске установили мемориальные доски в честь выдающихся сотрудников ГХК
Традиция установки памятных мемориальных досок накануне Дня рождения предприятия появилась по предложению генерального директора ГХК Петра Гаврилова в 2016 году и была поддержана коллективом комбината и ветеранами.
Сегодня памятные доски открыли в честь Владимира Николаевича Кибо и Николая Ивановича Грекова. Мемориальные знаки появились на домах, где жили атомщики - на Школьной,38 и Свердлова,24.
Эти выдающиеся сотрудники комбината входили в число работников предприятия, внесших огромный вклад в становление ГХК как производства оборонного профиля, сказал гендиректор ГХК Петр Гаврилов.
Напомним, в прошлом году первые памятные доски были открыты в честь Юрия Сергеевича Волжанина и Геннадия Алексеевича Демидова.
фото Анны Тищук
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