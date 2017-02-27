НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 22 ФЕВРАЛЯ

Выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, вице-премьер РФ Ольга Голодец заметила, что стоимость рабочей силы в России не соответствует квалификации кадров.Киев наложил арест на имущество в Крыму на общую сумму около 720 миллионов рублей. Речь идет о санаториях, земельных участках и других объектах недвижимости, сообщает портал «Украинские новости».У жителей РФ появятся новые затратыРоссийские танки едут на Ближний Восток Россия нашла покупателя для своего мощного боевого танка Т-90МС на Ближнем Востоке.Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и лидер Луганской народной республики Игорь Плотницкий объявили об ультиматуме в случае продолжения Киевом блокады Донбасса.