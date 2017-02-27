ВЕХИ НАШЕЙ ИСТОРИИ
На Горно-химическом комбинате отметили День работника ГХК и 67-ю годовщину со дня образования предприятия
Сегодня пройдет торжественная церемония открытия мемориальных досок ветеранов Горно-химического комбината Владимира Николаевича Кибо и Николая Ивановича Грекова. По инициативе предприятия мемориальные доски установлены на домах, в которых жили В.Н.Кибо и Н.И.Греков.
26 февраля 1950 года было принято постановление Совета Министров СССР, подписанное Иосифом Сталиным, о строительстве Комбината №815, предназначенного для наработки в промышленных реакторах оружейного плутония и его извлечения на радиохимическом производстве.
Профессиональный корпоративный праздник «День работника ГХК» впервые отмечался 26 февраля 2003 года. В день 53-й годовщины предприятия приказом генерального директора ГХК был установлен единый для предприятия праздник.
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